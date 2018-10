«Non è in condizione», Vieira non convoca Balotelli

Mario Balotelli non è stato convocato dal tecnico del Nizza, Patrick Vieira, per il match di Ligue 1 di domani a Tolosa. «Scelta del tecnico», si legge nella nota diffusa dal club accanto al nome dell'italiano nella lista dei giocatori che non sono disponibili per la trasferta.



Domani, intanto, è attesa la lista di Roberto Mancini per le prossime gare dell'Italia e l'esclusione dell'attaccante nel suo club rende più concreta una uguale scelta da parte del ct, che già era nell'aria. Balotelli non soffre di infortuni ma «è in ritardo di condizione» secondo il suo allenatore, che per questo non l'aveva schierato titolare nell'ultima partita di campionato, contro il Paris SG.

