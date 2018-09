Vinicius, che gol al Benfica! Ma il Rio Ave perde in Coppa

Ha lasciato l'azzurro solo nelle ultime ore dell'ultimo calciomercato, ma in Portogallo è già riuscito a marcare il tabellino. Vinicius Morais, l'attaccante brasiliano arrivato lo scorso anno dalla Serie B portoghese e che ha svolto col gruppo di Ancelotti la fase di preparazione a Dimaro, ha siglato il primo centro con il Rio Ave, squadra di Serie A portoghese che affrontava il Benfica nella prima giornata della Coppa nazionale.



L'attaccante brasiliano ha quindi mostrato subito quelle che sono le qualità in zona gol, le stesse che gli avevano permesso di siglare con regolarità ai piani inferiori lo scorso anno. Peccato, però, che il suo sia stato solo il gol della bandiera. Il Benfica, infatti, è riuscito comunque ad aggiudicarsi il match per 2-1.





