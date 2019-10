Voglia di riscatto con la Nazionale: così Mancini accende Insigne

di Roberto Ventre

La serata giusta per il riscatto per Insigne, l'occasione con l'Italia di Mancini per cancellare le ultime delusioni con il Napoli. Il ct azzurro lo conferma da esterno sinistro nel tridente d'attacco e giocherà dal primo minuto contro la Grecia.



Lorenzo colpì già all'andata a giugno ad Atene, suo uno dei tre gol azzurri, il secondo con un destro a giro, la sua specialità. Ci proverà anche all'Olimpico di Roma, lo stadio dove segnò il primo gol con la maglia dell'Italia nell'amichevole persa 2-1 contro l'Argentina il 14 agosto 2013. Erano le prime partite con la Nazionale, quella allenata da Prandelli, ora dopo sei anni Lorenzo è diventato un punto fermo con Mancini che lo considera fondamentale per gli schemi di attacco. Costretto a saltare per un infortunio muscolare la precedente convocazione per le due partite di settembre in trasferta contro Armenia e Finlandia tornerà subito titolare con l'Italia e proverà anche stavolta a lasciare il segno. L'obiettivo è di strappare con l'Italia già contro la Grecia il pass per gli Europei 2020, ormai manca solo l'ultimo piccolo sforzo dopo un girone condotto fin qui a un ritmo impressionante con sei vittorie in sei partite, 18 gol all'attivo e soltanto tre subiti. Un meccanismo quasi perfetto, un calcio offensivo e propositivo, un 4-3-3 che ha esaltato le qualità di Insigne, protagonista assoluto nelle ultime due sfide giocate in maglia azzurra contro Grecia e Bosnia (segnò a Torino il gol bellissimo del momentaneo 1-1 e poi regalò a Verratti l'assist della vittoria per 2-1).





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO