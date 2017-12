Vrenna pronto alla sfida col Napoli: «E sogno Insigne nel mio Crotone»

«La scelta di cambiare non è dipesa da me, ma da Nicola. Con Zenga ci stiamo trovando molto bene. Il Napoli che gioca il miglior calcio della A. Sono in testa alla classifica, gli azzurri sono una macchina da gol. Sappiamo a cosa andiamo incontro, ma il risultato anche con la Lazio è bugiardo, abbiamo pagato degli errori individuali e sprecato un paio di occasioni da gol», ha detto il presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, a Radio Crc.



«Chi porterei a Crotone? Il sogno sarebbe Insigne, per me è un giocatore straordinario. Qui a Crotone abbiamo grande simpatia per Napoli ed i napoletani, innanzitutto perché è una squadra del sud. Noi siamo sempre molto ospitali e sono sicuro sarà una grande giornata di sport».

© RIPRODUZIONE RISERVATA