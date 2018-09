Walter Sabatini ricoverato in terapia intensiva per una crisi respiratoria

di Gianluca Lengua

Il direttore sportivo della Sampdoria, Walter Sabatini, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per alcuni attacchi respiratori. L’ex ds di Roma e Lazio ora si trova nel reparto di terapia intensiva dove è stato sottoposto a controlli sanitari per verificare le condizioni di salute che, al momento, sarebbero in via di miglioramento. Fumatore da diversi anni, Sabatini già quando era dirigente giallorosso è stato vittima di crisi respiratorie che lo hanno costretto al ricovero.



La Sampdoria, in seguito, ha diffuso una nota: «In merito alle notizie che si sono diffuse sulle condizioni di salute del responsabile dell’Area Tecnica Walter Sabatini, la famiglia e l’U.C. Sampdoria sottolineano che si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo e chiedono, come sempre in questi casi, il massimo rispetto nelle comunicazioni del diritto alla privacy».

