Wanda Nara sbarca su Mediaset: sarà la nuova esperta di calcio

di Delia Paciello

Vulcanica e intraprendente Wanda Nara, e presto sarà protagonista anche sulle reti Mediaset per commentare la prossima stagione calcistica direttamente dal salotto di Tiki Taka: è lei infatti il nuovo acquisto sul quale il direttore Alberto Brandi ha deciso di puntare sperando in un boom di ascolti sui suoi canali in chiaro.



«Wanda è sveglia, non ha peli sulla lingua, dice ciò che pensa e funziona. Capisce di calcio, lo vive ogni giorno», ha motivato Brandi. E la gioia di lady Icardi si legge sul suo profilo social: «Ringrazio Alberto per le belle parole spese. Sono contenta di iniziare questo nuovo percorso lavorativo. E un ringraziamento anche a tutto lo staff che mi ha accolta con tanto amore».



Numerosi apprezzamenti da parte dei suoi follower e una nuova esperienza da aggiungere al curriculum da donna tuttofare: madre, moglie, modella, attrice, scrittrice, imprenditrice, stylist, agente, ed ora pronta ad intraprendere la carriera televisiva. Un vero fiume in piena la bella Nara, e dimostra davvero di non aver paura di nulla: «Sono pronta a criticare anche le prestazioni di mio marito, se necessario», fa sapere la wag più famosa d’Italia, che non si tira indietro davanti alle provocazioni di qualche pungente ammiratore.





