Wenger, leggenda Gunners: «Carlo, maestro come me»

di Marco Giordano

Arsène Wenger è stato sulla panchina dell’Arsenal per 7492 giorni: 22 stagioni, qualcosa in più di un record. Arsene Wenger è, semplicemente, la leggenda quando si parla dei Gunners: 17 trofei tra Coppa d’Inghilterra (recordman con 7 successi), Community Shield e Premier League vinte. È per questo motivo che nel 2002 è divenuto anche Sir, per la precisione Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, una delle più importanti onorificenze del Regno Unito. A tutto questo vanno aggiunte le 828 volte da allenatore in Premier, record all-time per la massima divisione inglese.



LA PAUSA

Ora, Wenger si è preso un anno sabbatico ed ha poca voglia di esporsi sui temi dell’attualità calcistica: «Sarò un tifoso dell’Arsenal la sera del match con il Napoli – spiega al Mattino - come in tutte le altre gare: non voglio dare consigli ad Emery». C’è una profonda coerenza, come sempre quando Wenger si espone: basta fare la più classica googlata per scoprire come Arsène non si è mai espresso, finora, sull’operato di Emery.

Scontato, visto il legame, che il tecnico francese fosse dinanzi alla tv quando Pierre Van Hooijdonk, ieri pomeriggio, ha dato in sorte proprio l’Arsenal al Napoli di Ancelotti nell’urna di Nyon.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO