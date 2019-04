Il Porto vince per la prima volta nella sua storia la Youth League, la Champions League dei giovani, grazie al successo per 3-1 sul Chelsea nella finale di Nyon. Le reti per i lusitani portano la firma di Fabio Vieira al 17', Diogo Queiros al 55' e di Alfonso De Pinho Suosa al 75'; momentaneo 1-1 per i londinese ad opera di Redan al 53'.

