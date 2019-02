Doppio colpo dello Zenit: arrivano Barrios e Azmoun

Avrebbero dovuto trasferirsi a Roma, seppur in annate diverse, per giocare uno nella Roma e l'altro nella Lazio, invece il centrocampista colombiano Wilmar Barrios e l'attaccante iraniano Sardar Azmoun saranno compagni di squadra nello Zenit. Il club di San Pietroburgo ne ha infatti annunciato l'acquisto rispettivamente dal Boca Juniors e dal Rubin Kazan. Barrios prenderà il posto dell'ex romanista Leandro Paredes, ceduto al Paris SG durante il mercato invernale, mentre Azmoun torna in Russia dopo aver giocato la Coppa d'Asia con la sua nazionale.

