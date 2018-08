Zlatan Ibrahimovic e Ed Sheeran, la strana coppia a Pasadena

Nel loro campo possono essere considerate delle vere e proprie leggende, che si stimano a vicenda e hanno un grande rapporto d'amicizia. Così diversi, eppure così affiatati: hanno stupito il mondo le foto dell'incontro tra Zlatan Ibrahimovic e Ed Sheeran.







Il fuoriclasse svedese, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, è stato ospite nel backstage del cantautore e musicista britannico, durante il suo concerto, a cui hanno partecipato 90mila persone, in uno stadio che a qualsiasi tifoso della nazionale italiana evoca solo brutti ricordi: il Rose Bowl di Pasadena, teatro della drammatica finale dei Mondiali di Usa '94, persa ai rigori contro il Brasile.



Prima del concerto, Ibrahimovic ha voluto ringraziare Ed Sheeran dell'ospitalità, regalandogli due maglie da gioco dei Galaxy: una col numero di maglia dello svedese, un'altra personalizzata per il cantautore, che non ha esitato a presentarsi sul palco indossando proprio una delle due maglie.



