Acerrana, arrivano Messina e Tufano

La Polisportiva Acerrana 1926 nell'ottica e nel pensiero del Vice Presidente Balascio, comunica di aver tesserato altre due conoscenze granata, acerrani doc: il primo figlio di Acerra è Antonio Messina, un esterno di difesa che ha già militato svariate stagioni con la casacca granata, esordendo col Toro nella stagione 2009/2010 da under, e giocando in Promozione sotto la guida di Castellano, Di Liddio e Di Pasquale. Classe '92, nella stagione 2011/2012 della vittoria del campionato di Promozione rimase in granata solo a fine Dicembre per volontà di mister Castaldo che lo mandò al S.Marco Trotti. Tornato in granata nella stagione 2015/2016 è reduce dalla finale playoff di Cardito col Casoria.

Il secondo figlio di Acerra è Andrea Tufano, il "rosso" numero 10 che ritorna in granata dopo le due stagioni disputate nell'Acerrana di prima categoria allenate da Telemaco Russo e successivamente da mister Borriello. Classe '91 ha iniziato nelle giovanili della Casertana facendo gli allievi e la Juniores; entrambi i calciatori saranno da oggi a disposizione di mister Curcio.

