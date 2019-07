Afragolese, alla corte di Masecchia arriva Viscido

L'Afragolese si è assicurata le prestazioni sportive di Filippo Viscido, centrocampista classe 1989 proveniente dalla Virtus Avellino con cui ha disputato l'ultimo torneo di Eccellenza nel girone B. Un tassello rilevante per il centrocampo di mister Masecchia che si assicura un elemento imprescindibile e un grande lottatore in mezzo al campo. Nella sua carriera Viscido ha giocato tra i professionisti con Cavese, Avellino e Campobasso ed in Serie D con le maglie di Pomigliano, Avellino, Battipagliese, Potenza, Savoia, Licata, Sorrento, Leonfortese, Palmese 1912 e Chieti.

