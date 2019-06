Afragolese, Niutta: «Fatto cambiamenti per migliorare»

Oggi conferenza stampa del presidente dell'Afragolese, Raffaele Niutta, che insieme a tutto l’entourage e il nuovo ds Gaetano Romano ha parlato di programmazione per il futuro. Il primo a parlare è stato proprio il presidente rossobù: «Ci sono stati dei cambiamenti, mi dispiace per chi è andato via, senza nulla togliere a chi ha fatto parte di questa società. Mi riferisco al direttore Stiletti che ha fatto per i colori rossoblù e per questo dobbiamo ringraziarlo». Poi è stato presentato anche il nuovo direttore sportivo Gaetano Romano dallo stesso Niutta: «Un ragazzo che fino a qualche tempo fa è stata la gioia di tante squadre, giocatore eccelso con tanti campionati di Serie C e D. Per lui sarà la prima esperienza, sono convinto che si saprà valere con la sua tenacia e la sua voglia di emergere in una piazza importante. Insomma un banco di prova di tutto rispetto».

