Afragolese, Niutta: «Non date credito alle falsità»

Parola al presidente dell'Afragolese, Raffaele Niutta. Il numero uno rossoblù smentisce categoricamente tutte le voci che si stanno rincorrendo negli ultimi giorni su un suo eventuale ingresso in altre società: «In questi giorni - spiega Niutta - mi sono giunte all’orecchio troppe falsità sul mio conto e sul futuro dell’Afragolese, in particolare sulla mia presenza o meno nel progetto rossoblù. È ora di fare un po’ di chiarezza su un mio eventuale addio alla piazza di Afragola per approdare in altre società. Non c’è assolutamente nulla di vero e ci tengo a smentire categoricamente tutte queste illazioni, atte solo ed esclusivamente a destabilizzare l’ambiente afragolese. Se farò calcio il prossimo anno, sarà solo ed esclusivamente ad Afragola, altrimenti resterò fermo nella stagione ormai alle porte. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima comunicherò a tutti le mie decisioni in tal senso. Chiedo solo di pazientare qualche altro giorno e di non dar credito a tali falsità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA