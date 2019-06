Afragolese, tris di acquisti per sognare

Un tris d'acquisti per aumentare il proprio tasso qualitativo in campo e per recitare anche nell'anno prossimo un ruolo da assoluta protagonista con l'intento di vincere e convincere: l'Afragolese ha reso noto sui propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive dei seguenti calciatori: Nicola Lagnena, difensore centrale classe ’86, proveniente dalla Turris che è alla prima esperienza in Eccellenza dopo tanta Serie D, C-1 e C-2, un vero lusso per la categoria. Nato a Torre del Greco, in carriera ha giocato con Cavese in C-1 e Scafatese in C-2, mentre in Serie D ha indossato i colori di Turris, Nuvla, S.Antonio Abate, Marcianise, Gladiator, Campobasso e Latina; Aniello Perna, esterno offensivo di piede sinistro classe ’89, che nell’ultima stagione è stato tra San Giorgio e Albanova. Ex, tra le altre di Cavese, Savoia, Turris, San Tommaso, Portici e Stasia; Antonio Della Monica, terzino sinistro classe ’96 proveniente dal Granata, col quale ha disputato l’ultimo campionato di Serie D.

