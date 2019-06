Afragolese, un tris d'acquisti per sognare

Una scorpacciata di acquisti in questo periodo. L'Afragolese fa la voce grossa sul mercato con gli acquisti di Renato Riccio, Michele Longo e Pasquale Manzo. Per quanto riguarda Renato Ricci si tratta di un centrocampista classe 1991 proveniente dal Cervinara con cui ha vinto la Coppa Italia Dilettanti regionale. Il neo giocatore rossoblù ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Inter, dopodiché ha vestito le maglie di Torrecuso, Mantova, Campobasso, Avellino e Arzanese. Invece riguardo Michele Longo c'è da dire che è un'attaccante classe ’97 che nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza prima con la casacca del Real Forio, poi con quella della Virtus Volla, con la quale ha raggiunto una tranquilla salvezza. Per Longo anche esperienze con Aversa Normanna, Battipagliese e Avellino. Pasquale Manzo invece è un esterno offensivo classe 1995, protagonista nell’ultima stagione di una bel campionato nel Girone B di Eccellenza tra le fila della Polisportiva S. Maria. Manzo ha vestito in carriera anche le casacche di Triestina, Battipagliese e Puteolana ed ha inoltre giocato nelle giovanili di Pescara e Frosinone. La società dà il più caloroso benvenuto a Renato, Michele e Pasquale, con la speranza di raggiungere importanti obiettivi insieme.

