Ecco l'Afro-Napoli, Borriello: «Venite a giocare al San Paolo»

di Ferdinando Bocchetti

Entusiasmo alle stelle in casa Afro-Napoli, la compagine multietnica che tra pochi giorni esordirà nel campionato di Eccellenza. La voglia di ben figurare è palpabile nel team presieduto da Antonio Gargiulo, che ieri è stato presentato ufficialmente alla tifoseria. L'evento si è tenuto allo stadio Vallefuoco di Mugnano, da anni sede delle gare interne dei biancoverdi. La presentazione è stata anche l'occasione per riflettere sull'attuale momento storico dell'Italia e il tema dei migranti non poteva certo passare in secondo piano. A prendere la parola, oltre allo scrittore Maurizio De Giovanni, anche l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. L'esponente della giunta de Magistris ha invitato l'Afro a giocare al San Paolo. «L'Afro-Napoli è caso dello sport e non del business. La convenzione che regola lo stadio parla chiaro: la seconda squadra di Napoli può giocare al San Paolo. E allora vi dico: venite a giocare al San Paolo».





