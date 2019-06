Afro Napoli, confermati cinque calciatori per la prossima stagione

L'Afro Napoli per il prossimo campionato vuole mantenere lo zoccolo duro della squadra che garantisce stabilità e qualità in mezzo al campo al servizio di mister Ambrosino, confermato anche lui per la prossima stagione: ergo la società multietnica ha reso noto la conferma di cinque calciatori. Stiamo parlando del capitano Luigi Velotti, di Suleman Fuad, Cittadini Blas, Francesco De Giorgi, Francesco Marigliano. «Sarà un Afro Napoli giovane con diversi nuovi talenti, in grado di appassionare i nostri tifosi» promette il presidente Antonio Gargiulo, impegnato nei rinnovi e nella campagna di rafforzamento per la prossima stagione.

