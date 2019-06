Afro Napoli, confermato mister Ambrosino

L'Afro Napoli ha reso noto sui suoi canali ufficiali di aver confermato mister Salvatore Ambrosino anche per la prossima stagione: per il tecnico multietnico si tratterà di guidare i leoni per il terzo anno consecutivo con l'obiettivo di stupire ancora una volta gli addetti ai lavori. «Una scelta che è frutto di una grande unità d'intenti - commenta il tecnico -, di vera empatia con il progetto di integrazione attraverso il calcio di cui l'Afro-Napoli United si fa portatore. Ritroveremo quasi tutte le grandi dello scorso campionato ma stavolta con un anno di esperienza in più e la rosa certamente competitiva che il club sta allestendo».

