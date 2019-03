Afro Napoli, cuore ed orgoglio

L'Afro Napoli dopo il pareggio in casa della Frattese (0-0) ha visto infrangere i propri sogni di gloria, solo la matematica non la condanna ancora, sul discorso relativo ai playoff. La banda di mister Ambrosino è la seconda squadra, dopo il Giugliano, ad essere uscita indenne dallo stadio Ianniello avendo guadagnato un punto. Per la compagine biancoverde si tratta del decimo pareggio in campionato. Coloro che non sono riusciti a trovare la rete nei minuti finali in casa Afro Napoli sono stati Cittadini e Duarte. In entrambi i casi la risposta di Maisto, il portiere della Frattese, è stata miracolosa evitando il peggio per la formzaione nerostellata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA