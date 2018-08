Torna in campo l'Afro Napoli: oggi il debutto con i baby azzurri

di Ferdinando Bocchetti

Esordio stagionale per l'Afro Napoli Mugnano che affronta oggi, allo stadio Vallefuoco di Mugnano (ore 17), la Primavera del Napoli. Un impegno amichevole sul terreno di casa per testare la condizione del gruppo, in ritiro da alcune settimane, che sarà impegnato nel campionato di Eccellenza. La formazione multietnica presieduta da Antonio Gargiulo, che punta ad un piazzamento ai playoff, ha intanto chiuso accordi con alcune compagini giovanili della provincia di Napoli. Affiliati all'Afro Napoli, da qualche giorno, lo Sporting San Giorgio e la Soccer dream academy. Trattative in corso anche con la Mariano Keller.

