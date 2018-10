L'Afro Napoli rosa non esiste più: nasce Independent Women

Le ragazze della disciolta squadra femminile dell'Afro Napoli United potranno disputare il campionato con un'altra società, in via di costituzione. È questo l'esito dell'incontro che si è svolto oggi nella sede del Comitato campano della Figc e che chiude la vicenda nata con l'espulsione dalla squadra di Titty Astarita che si è candidata a Marano in una lista civica alleata con Noi con Salvini per le elezioni comunali.



Astarita e alcune compagne di squadra hanno incontrato oggi il presidente dell'Afro Napoli Antonio Gargiulo alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, del reggente del comitato campano, Luigi Barbiero, e del responsabile regionale dell'Associazone Italiana Calciatori Antonio Trovato. Le parti hanno deciso di chiedere lo svincolo d'autorità di tutte le calciatrici attraverso un procedimento straordinario che verrà chiesto al presidente della Figc. Dopo lo svincolo, le ragazze potranno tesserarsi per una nuova squadra in via di costituzione, la Independent Women, che potrà iscriversi al campionato grazie a una riapertura dei termini concessa dagli organi federali.



Il presidente Sibilia, che in questi anni ha sempre lavorato in favore del calcio femminile ed era subito intervenuto per dirimere la vicenda esplosa nei giorni scorsi, si è dichiarato «soddisfatto» per l'esito della vicenda, augurando «i migliori successi sportivi» alle Independent Women

© RIPRODUZIONE RISERVATA