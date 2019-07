Afro Napoli, doppio colpo: presi Fernandes e Faella

L'Afro Napoli United fa sentire la propria voce nel capitolo calciomercato: la società multietnica ha reso noto sui propri canali ufficiali di aver rilevato le prestazioni sportive di due calciatori: si tratta di Bruno Fernandes e Alessio Faella. Il primo è un centrocampista portoghese, classe '96, che ha militato nella quarta serie in Portogallo e debuttta quindi in Italia. Il secondo invece è un attaccante, classe '97, che è una giovane promessa e ha vestito la maglia del Roccella in serie D.

