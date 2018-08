L'Afro-Napoli debutta in Eccellenza: «La diversità è la nostra forza»

«La diversità è la nostra forza e chiunque pensi che l'immigrazione sia un problema sbaglià. È così che Antonio Gargiulo, presidente della Afro-Napoli, spiega il fenomeno della sua squadra che dopo cinque anni e un filotto di quattro promozioni, esordisce quest'anno nel campionato di Eccellenza, massimo risultato in Italia per una squadra multietnica. «I ragazzi che arrivano qui sono una risorsa e non un peso. La campagna montata contro i migranti serve solo a chi ci amministra, a cominciare dal ministro Salvini, a nascondere i veri problemi di questo Paese crocefisso tra mafie e corruzione».



Oggi la presentazione della squadra e della nuova maglia. «Le storie che sento in questi giorni - dice il presidente Gargiulo riferendosi ai naufraghi della Diciotti - sono le stesse che in questi anni decine di ragazzi passati in squadra mi hanno raccontato. Gabbie, torture e traversate durante le quali molti di loro hanno reso familiari e amici. Lo sport, il calcio rende la loro vita migliore anche se la priorità resta il lavoro che a volte li costringe a lasciare la squadra per raggiungere altri Paesi europei».



Ma c'è anche qualcuno come Mustafà che a Napoli, oltre al pallone, ha trovato una moglie napoletana, due figli e una casa. «Questo vale più di una promozione - dice Gargiulo che però non nasconde di ambire ad ulteriori successi - questo gruppo, la forza di africani, sudamericani e napoletani messi insieme può arrivare ancora più in alto. Sogno la serie D e magari, sogno nel sogno, giocando in uno stadio vero».

