Afro Napoli, la speranza è l'ultima a morire

L'Afro Napoli, dopo la goleada in casa contro la Virtus Ottaviano (6-0), si prepara in vista della trasferta contro il Barano che si colloca al quart'ultimo posto nel campionato di Eccellenza. Per la società multietnica non sono ancora chiusi i giochi definitivamente per la questione playoff. La banda di mister Ambrosino si posiziona al quinto posto in classifica con 49 punti frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Nell'ultimo turno di campionato sia Cittadini (un gol) che Sogno (tre gol) si sono distinti per essere stati i migliori in campo tra le fila dei leoni.

