Afro Napoli, le speranze playoff sono ancora vive

L'Afro Napoli dopo la vittoria rassicurante in casa del Barano per 2-0 continua ancora a sperare per i playoff. Nell'ultima giornata di campionato i leoni di mister Ambrosino per fare in modo che tale sogno diventi concreto devono battere in casa il San Giorgio e sperare che la Frattese vinca in casa dell'Afragolese e che il Gladiator tra le mura amiche non trionfi contro la Virtus Ottaviano. In terra ischitana spulciando le statistiche in casa biancoverde si nota che Dodò ha segnato la sua quindicesima marcatura mentre Sogno è arrivato a quota diciannove gol in campionato.

