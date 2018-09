Afro Napoli, Marigliano: «stupiremo tutti»

L’Afro Napoli arriva da una stagione, quella vissuta in Promozione, fatta di numeri davvero impressionanti. Quest’anno, nonostante l’avvio altalenante, l’Afro Napoli guarda al futuro con ambizione. Il centrocampista parla degli obiettivi stagionali della squadra in vista della prossima gara di campionato contro la Puteolana. Si tratta di un big match viste le ambizioni delle due formazioni. Attualmente i diavoli hanno sette punti in classifica mentre l’Afro solo quattro: adesso c’è la possibilità per la formazione di Ambrosino di agganciare la squadra granata.

«L’obiettivo è quello di riproporre il nostro gioco- afferma Francesco Marigliano - anche nel massimo campionato regionale. La squadra ha tutte le carte in regola per sorprendere qualsiasi avversario e lo abbiamo dimostrato anche nell’ultima partita in casa dell’Afragolese dove abbiamo sfiorato la vittoria solo nel recupero. Il nostro organico è solido nonché compatto ed è composto da calciatori validi che sono di categoria superiore e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene».

