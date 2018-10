Afro Napoli, multato Diallo

Costa caro il gesto di Moustapha Diallo nei confronti dei tifosi del Giugliano. Il patron dell'Afro Napoli Gargiulo, in linea con il pensiero di questa società, ha deciso di multare il proprio attaccante, il ricavato andrà in beneficenza. Ecco la nota stampa: "L'Afro-Napoli United in merito allo spiacevole episodio che ha visto protagonista il tesserato Diallo Moustapha durante la Coppa Italia Eccellenza, gara di andata, con l'FC Giugliano 1928, rivolge le proprie scuse alla società Giugliano calcio e ai suoi tifosi. Pertanto la società comunica che la multa inflitta al nostro tesserato sarà devoluta all'Associazione Onlus “Terra dei Cuori” per dare sostegno a famiglie che ogni giorno combattono situazioni drammatiche".

