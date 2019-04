Afro Napoli, un futuro con Sogno?

L'Afro Napoli ha concluso il suo primo campionato di Eccellenza con 55 punti frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte con la realizzazione di 63 reti e 29 gol subiti. La squadra multietnica non è riuscita a disputare i playoff ma comunque si tratta di una stagione positiva per la squadra biancoverde visto che era una neopromossa. La banda di mister Ambrosino si gode intanto i 20 gol in campionato di Santiago Sogno, vero protagonista di questa stagione. El Loco si è dimostrato un valore aggiunto per il gruppo grazie alla sua fame di vittorie e alle sue doti tecnice nonchè umane. Bisognerà ora soltanto capire se l'argentino resterà ancora coi leoni per la prossima stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA