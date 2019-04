Afro Napoli, una stagione di crescita con Sogno

L'Afro Napoli tira le somme dopo aver disputato nella sua storia il primo campionato di Eccellenza nella sua storia. La società multietnica, sebbene non sia riuscita ad agganciare i playoff, ha concluso il torneo al quinto posto con 55 punti frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 5 pareggi. Velotti e compagni hanno esultato per aver messo la palla in fondo alla rete sia al Vallefuoco che in trasferta per 63 volte. Invece ha subito 29 reti su 30 partite giocate. Chi ha brillato di luce propria avendo disputato una stagione fantastica è l'argentino Santiago Sogno: "El Loco" si è guadagnato la fiducia di tutto l'ambiente grazie alle sue prestazioni condite da gol decisivi e assist determinanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA