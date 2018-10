AfroNapoli, dopo la bufera il dialogo: calciatrice esclusa incontra il patron

Dopo la bufera si apre il dialogo tra le parti nel caso di Titty Astarita, la calciatrice esclusa dall'Afro Napoli United per la sua candidatura a Marano con una lista civica alleata a Noi con Salvini. In serata Astarita e il presidente dell'Afro Napoli United Antonio Gargiulo si sono infatti incontrati nella sede della Cooperativa Gesco a Napoli, per un colloquio.



La svolta dopo una giornata in cui le compagne di squadra di Astarita hanno affermato nella sede campana della Figc di voler disputare ugualmente il campionato nonostante l'Afro Napoli abbia ritirato la squadra dopo la solidarietà di tutta la rosa nei confronti di Astarita. E già oggi la società aveva aperto alla trattativa: «L'accaduto - spiega il presidente Antonio Gargiulo - meritava una più attenta valutazione. Nel calcio accade che si agisca d'impulso, non deve però accadere che non ci si chiarisca e che ragioni di altro tipo prevalgano sulla condivisione dei valori dello sport e della solidarietà. Perciò stiamo ancora aspettando Titty e la squadra femminile per un confronto, e che ora chiediamo avvenga alla presenza del Comitato Regionale della FIGC, per trovare una soluzione che vada bene per tutti».



Le calciatrici dell'Afro Napoli oggi sono state nella sede del comitato campano della Figc per capire se sia possibile disputare il campionato con un'altra società, un passaggio che deve però passare per l'iniziativa dell'Afro Napoli. E oggi anche Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha invitato il club alla riflessione: «Mi auguro che la decisione assunta dalla dirigenza dell'Afro Napoli United possa essere oggetto all'interno della stessa società di un confronto sereno e soprattutto privo di qualsiasi pregiudizio di ordine ideologico».



«I fattori politici - aveva spiegato in mattinata Lorenza Vastarelli, compagna di squadra di Astarita - ci interessano poco, anzi spesso ci scherziamo su. A volte prendiamo in giro Titty nello spogliatoio. Noi non abbiamo aderito a un partito politico ma a una squadra di calcio, però la politica ha il sopravvento sullo sport nell'Afro Napoli. Ora vogliamo giocare e lo chiediamo alla Figc, all'Aic, alle altre squadre dal campionato. Dateci questa chance».

© RIPRODUZIONE RISERVATA