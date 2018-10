L'AfroNapoli cade nel derby: Fava Passaro esalta il Giugliano

di Ferdinando Bocchetti

Il Giugliano si aggiudica il derby con l'Afro Napoli e conquista la vetta della classifica del girone A del campionato d'Eccellenza. Gara equilbrata al Vallefuoco di Mugnano, giocata davanti a una cornica di pubblica di tutto rispetto. Le due formazioni, che si erano già sfidate qualche giorno fa in Coppa Italia, danno vita a un match vibrante, soprattutto sotto il profilo agonistico. La maggiore solidità difensiva e un Fava Passaro in giornata di grazia consentono tuttavia al Giugliano di aggiudicarsi il match più atteso di questo inizio di stagione. L'ex attaccante del Napoli va a segno sia nel primo tempo, sfruttando al meglio un assist di Caso Naturale, sia nella ripresa, quando con un tiro dal limite beffa il portiere dell'Afro Napoli. I multietnici hanno giocato gran parte del secondo tempo in dieci uomini per l'espulsione di Babù.

