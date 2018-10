Agropoli acciuffa il pareggio al 90' nell'andata dei quarti di Coppa Italia

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli soffre ma alla fine riesce ad acciuffare al 90' il pareggio nel match di andata dei quarti di Coppa Italia, con la Palmese. I partenopei che erano passati in vantaggio dopo solo 11 minuti grazie alla marcatura di Carnicelli, e hanno giocato per oltre un'ora con la superiorità numerica per l'espulsione rimediata al 30' della prima frazione da Pappalardo. Non accade nulla fino all'ultimo minuto quando Russo, proprio al 90' trova la rete che fissa il punteggio sull'1-1 e tiene aperte le possibilità per i delfini del tecnico Gianluca Esposito, di giocarsi la qualificazione alla semifinale della manifestazione tricolore tra due settimane, quando il 7 novembre si replica nel match di ritorno in programma a Palma Campania. Nell'altro quarto vittoria netta dell'Audax Cervinara che ha battuto 3-0 la Polisportiva Santa Maria.

