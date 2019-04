L'Agropoli resta senza tecnico: Esposito rassegna le dimissioni

di Gerardo Lobosco

La notizia per certi versi ha del clamoroso. Il tecnico dell'Agropoli Gianluca Esposito ha rassegnato le dimissioni. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno indotto l'ex trainer del Portici ad adottare questa scelta, anche perchè l'Agropoli, dopo la vittoria nell'ultima giornata della regular season di Rccellenza ha centrato la piazza d'onore che le consente di giocare in casa le gara con il Costa D'Amalfi nella semifinale playoff e continuare a sperare nella promozione in serie D.

