Agropoli approda in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli con il successo esterno per 3-2 sul campo della Palmese si guadagna il pass per la semifinale di Coppa Italia di eccellenza: Dopo il pareggio interno nel match di andata 1-1, i delfini di Gianluca Esposito, hanno compiuto il blitz in terra partenopea andando ad espugnare il terreno della Palmese, le tre reti portano le firme dell'argentino Pascual, per lui una doppietta e Capozzoli, per la Palmese a segno due volte Sorriso. La Palmese ha chiuso la gara in dieci per l'espulsione di Della Femina. In semifinale l'Agropoli affronterà l'Audax Cervinara che dopo il rotondo successo dell'andata 3-0 è andata a vincere anche sul campo della Polisportiva Santa Maria 1-0 con rete di Fusco. La semifinale di andata è in programma mercoledì 28 novembre, si replica dopo due settimane.

