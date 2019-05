Agropoli chiede il pass al Roseto per la finale playoff

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo il successo di misura (3-2) ottenuto nella gara di andata della semfinale dei playoff di eccellenza con il Roseto, compagine della provincia di Foggia, ma inseerita nel raggruppamento molisano, rende visita ai pugliesi sul loro campo partendo da questo minimo ma prezioso vantaggio. Per questo match il tecnico dell'Agropoli Gianluca Esposito, recupera i tre squalificati Capozzoli, Natiello e Mustone, ma dovrà fare a meno di Limatola e Pappalardo, entrambi fuori per noie muscolari, e in forte dubbio anche la presenza di Russo. A dirigere la gara è Marin della sezione di Portogruaro. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15,30. Chi passa in finale troverà una tra Lavello o Brindisi, con i pugliesi che all'andata hanno vinto in trasferta 3-2.

