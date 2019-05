Agropoli contro Roseto per le semifinali play off

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli impegnata nella fase nazionale dei play off per la scalata in serie D ha conosciuto oggi al termine della fase regionale del Molise, il nome della formazione che dovrà affrontare nel doppio confronto nelle semifinali. Sarà il Roseto che dopo aver superato 3-1 il Sesto Campano, si è aggiudicato il pass per rappresentare il Molise nella fase nazionale che dovrà determinare altre sette promozioni in serie D. Il doppio confronto parte domenica 19 quando l'Agropoli sul campo amico del Guariglia ospitera il Roseto. Si replica la settimana successiva il 26 maggio sul campo " San Rocco" di Roseto Valfortore. Le due gare avrano inizio alle ore 16,30.

