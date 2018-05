L'Agropoli vola in finale playoff: la serie D passa per Castrovillari

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli fatica più del privisto ma dopo 120' riesce ad avere la meglio sui molisani del Vastogirardi impnendosi 2-1 e si qualifica alla finale dei play off dove troverà i calbresi del Castrovilari. È stata una gara equilibrata che si è chiusa al 90' sull'1-1 grazie alle reti entrambe giunte nella ripresa: dopo il vantaggio dell'Agropoli firmato da Capozzoli al 54' è giunto il pari dei molisani al 66' con D'Aguanno lo stesso punteggio registrato all'andata, per cui si è andati ai supplementari dove la squadra del tecnico Massimiliano Olivieri, ha siglato la rete del definitivo 2-1 firmata da Apicella al 115'. Ed è stata una rete liberatoria per i delfini agropolesi che ora pensano alla finale contro il Castrovillari. Sono in tabellone altre due partite che si giocherano a partire da domenica 3 giugno con ritorno il 10. Per decidere chi giocherà la prima in casa sarà necessario il sorteggio che sarà effettuato dalla segreteria della Lega Dilettanti.

