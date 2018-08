Agropoli. Esposito è l'allenatore Cerruti: «Sarò il traghettatore»

di Gerardo Lobosco

C'era attesa per la conferenza stampa convocata dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola, per decidere il futuro dell squadra di calcio. Ai lavori ha preso parte anche il presidente dimissionario Domnico Cerruti. Il primo cittadino ha tenuto a precisare che non sono state fatte scelte per i vertici della società: " Avremmo potuto presentarci con una rosa di nomi già scritta, invece abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità a quanti vogliono sposare il progetto Agropoli 1921di farlo, e solo dopo saranno indicate le cariche all'interno del club. Spero che l'invito trovi adesioni non solo tra gli imprenditori ma anche tra semplici tifosi". Invece Cerruti, ha ribadito che in attesa di trovare un nuovo assetto societario fungerà da traghettatore ed ha annunciato che a guidare la squadra sarà Gianluca Esposito, che pur nell'incertezza ha deciso di restare con il club tirrenico. Inoltre ha detto che si parte giovedì 16 agosto con un gruppo di ragazzi e che resta la speranza (molto remota) di una riamissione in serie D. Il Sindaco Coppola, ha concluso annunciando anche l'inserimento di una nuova figura quella del responsabile area Marketing affidata a Pierpaolo Iorio.

