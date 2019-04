Agropoli, la società conferma la fiducia a Gianluca Esposito

di Gerardo Lobosco

Solo nel tardo pomeriggio l'Agropoli attravrso una nota ufficiale a firma del presidenet Domenico Cerruti pubblicata sul sito ufficiale del club prova a fare chiarezza sulle dimissioni annunciate dal tecnico Gianluca Esposito: " La società ha sempre avuto piena fiducia nell'operato dell'allenatore al netto degli attacchi che ha dovuto subire. Per noi la situazione non è cambiata. Pertanto Gianluca Esposito è il nostro allenatore". Nei prossimi giorni la società con tutto il consiglio direttivo incontrerà l'allenatore per definire la programmazione in vista de finale di stagione e discutere della prossima.

