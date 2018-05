Agropoli pari di rigore in Molise si replica domenica per la semifinale play off

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli ottiene un buon pareggio 1-1 sul campo dei molisani del Vastogirardi nella gara di andata della semifinale play off di eccellenza. Dopo il vantaggio della squadra di casa con marcatura del difensore Ruggieri, direttamente su punizione al 21' del primo tempo, nella ripresa l'Agropoli prima colpisce un legno con Capozzoli e poi al 17' acciuffa il pareggio con Di Deo, che trasforma un rigore provocato da Terminiello. Nel primo minuto di recupero i molisani hanno la possibilità di passare in vantaggio, ma il rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di Gullo su Petrone, viene fallito da Calcagno, che manda la sfera sulla traversa. La qualificazione si decide nel match di ritorno in programma al Guariglia di Agropoli domenica 27.

© RIPRODUZIONE RISERVATA