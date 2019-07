L'Agropoli brinda al ripescaggio: la Serie D è sempre più vicina

di Gerardo Lobosco

Ad Agropoli ed in tutti gli ambienti vicino alla squadra di calcio c'era tanta attesa per la pubbliczione della graduatoria da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per stabilre le squadre aventi diritto al riescaggio nel campionato di serie D. E pur essendoci grande ottimismo finora nessuno dei dirigenti con in testa il presidente Domenico Cerrruti, aveva voluto sbilanciarsi, ma dopo l'ufficializzazione giunta nel pomeriggio da parte del dipartimento Interregionale, in casa dei delfini è esplosa la gioia. La formazione tirrenica, infatti risulta al primo posto con 37 punti tra le squadre perdenti gli spareggi tra le seconde di Eccellenza, e questa posizione di fatto dà la certezza che nella prossima stagione ai nastri partenza della quarta serie ci sarà anche l'Agropoli dopo due anni trascorsi nel purgatorio dei dilettanti regionali.



Più complicata la situazione del Gladiator che è piazzato al quarto posto con 20 punti e considerato che i ripescaggi in serie D seguono un criterio preciso alternando una perdente gli spareggi di Eccellenza ad una perdente i play out di serie D, dovrebbero liberarsi almeno sette posti, altrettanto complicata la situazione del Pomigliano che pure essendo prima nella graduatoria tra le retrocesse direttamente, appare spacciata.

