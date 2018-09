Agropoli sfuma il sogno serie D: un altro anno in Eccellenza

di Gerardo Lobosco

Per l'Agrooli si sono spente stamani le ultime speranze di acciuffare la serie D. La sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato i ricorsi di Como e Santarcangelo di essere ammessi alla serei C, di fatto ha messo fine alla possibilità del club del presidente Domenico Cerruti di ritornare in serie D. L'Agropoli che non aveva giocato nella prima giornata di campionato dovrà ripartire per la seconda stagione consecutiva dal torneo regionale di eccellenza. Delusione e amarezza per quest'epilogo è stata espressa dai dirigenti del club tirrenico che ora dovranno recuperare due gare er allinearsi con le altre del girone B del campionato di eccellenza campana.

