Agropoli, solo un pari 1-1 a Faiano nel recupero

di Gerardo Lobosco

L' Agropoli nel primo dei recuperi che attendono i delfini non riesce ad andare oltre il pareggio 1-1 sul campo del Faiano. La formazione di Gialuca Esposito, passa in vantaggio al 43' della prima frazione ma prima del duplice fischio del tempo arriva al 46' l'immediato pareggio dei picentini del tecnico Turco. A siglare l'equilbrio è Merola. Nella ripresa Giura, protagonista domenica scorsa nel derby vittorioso con la Battipagliese al minuto 27 viene espulso e lascia l'Agropoli in dieci. Non accade più nulla fino al termine e la gara finisce sull'1-1. Per effetto di questo pareggio l'Agropoli sale a quota 14 al quarto posto a meno 5 dalla vetta in mano al San Tommaso, mentre il Faiano si porta a 9 punti ed aggancia Eclanese e Virtus Avellino al nono posto. L'Agropoli domenica va in trasferta a Teggiano sul campo Valdiano terzultimo con 7 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA