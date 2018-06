Agropoli, soltanto un pari (1-1) nella finale d'andata col Castrovillari

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli non va oltre il pareggio (1-1) nella gara uno della finale play off di eccellenza per accedere in serie D, ed è costretta a rimediare soltanto un pari con i calabresi del Catrovillari che acciuffano i delfini del tecnico Olivieri, ad un minuto dal 90'. Dopo la prima frazione chiusa senza reti, al 5' del secondo tempo l'Agropoli trova la rete del vantaggio dal dischetto con Di Deo, che trasforma e sigla il momentaneo 1-0 e con questo risultato si arriva all'89' quando sugli sviluppi di un corner il Castrovillari pareggia grazie alla rete di Curcio. Poi nonostante i 6' di recupero il risultato non muta e per l'Agropoli resta l'amaro in bocca per un pareggio che complica la situazione in vista del match di ritorno in programma domenica 10 giugno sul campo del Castrovillari.

