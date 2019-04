Agropoli torna il sereno: Esposito resta alla guida tecnica

di Gerardo Lobosco

Dopo tre giorni grande tensioni scaturite dalla decisione per certi versi inaspettata da parte dell'alennatore Gianluca Esposito di rassegnare le dimissioni dall'incarico, ecco che arriva il chiarimento e in casa del team cilentano del presidente Domenico Cerruti, torna il sereno e la decisione del tecnico nolano di abbandonare la squadra sono rientrate. Al termine dell'incontro avuto tra i dirigenti e l'allenatore quest'ultimo si è detto soddisfatto delle risposte date dai dirigenti ed ha deciso di riprendere il lavoro per affrontare i play off. " Sono soddisfatto e contento per come si è conclusa questa fase- ha dichiarato Gianluca Esposito- abbiamo chiarito in modo brillante le incomprensioni, ora testa ai play off dove cercheremo di andare fino in fondo per raggiungerela serie D. Obiettivo non facile vista la concorrenza ma consapevoli di potercela giocare alla pari. Si parte il 28 con il Costa d'Amalfi, ma speriamo sia solo la prima tappa di un cammino che vorremmo condurre in porto in modo vincente".

