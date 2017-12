Al via il memorial Vincenzo Strino: al Liguori Turris vs vecchie glorie

di Francesca Raspavolo

TORRE DEL GRECO - Appuntamento domani 28 dicembre allo stadio Amerigo Liguori per il primo memorial Vincenzo Strino, un omaggio allo storico portierone della Turris scomparso nel 2015. Dalle ore 18 la Turris sfiderà le vecchie glorie della Turris per ricordare la sua bandiera, che con la maglia biancorossa disputò 13 stagioni rendendo gloria ai colori sociali e all'intera città.



Commovente il ricordo della figlia Tania: «Sono orgogliosa di lui, è stato un uomo altruista, amato, onorato e rispettato per la maglia e per il lavoro che ha svolto con dedizione e passione sul rettangolo di gioco ma soprattutto fuori dal campo - racconta Tania - Nel suo cammino calcistico e di vita ha aiutato tanti bambini che oggi sono diventati uomini anche grazie ai suoi insegnamenti».



Tra tutti il portiere di serie A Luigi Sepe, gioiello made in Torre del Greco, oggi del Napoli: fu allievo prediletto di Enzo Strino che lo educò allo sport fin dai primi passi in campo. «Ha lasciato a quei bambini che non ha potuto accompagnare nella maturità le basi per diventare ottimi uomini e portieri - la testimonianza della figlia - Il suo motto era onestà e dignità per ricevere rispetto da tutti. È stato anche un grande papà e nonno, premuroso e giocherellone, saremo per sempre innamorati del nostro numero uno».

