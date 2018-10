Una settimana non particolarmente positiva per l'Albanova, che adesso perde pure il suo allenatore. Infatti la società militante in Eccelleza ha comunicato con una nota che il tecnico Marco Mazziotti è stato sollevato dalla panchina della prima squadra, augurandogli i migliori auguri per il futuro. Domani ci sarà il nome del nuovo allenatore.

