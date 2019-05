L'Albanova ha ufficializzato la sua nuova guida tecnica: stiamo parlando di Antonio De Stefano. Si tratta di un gradito ritorno per il mister che coi colori biancazzurri ha ottenuto una promozione in Eccellenza nel 2017-2018 per poi legarsi l'anno scorso col Giugliano e non terminare il campionato coi tigrotti. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa domani alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA