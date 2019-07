Albanova, ufficiale l'arrivo di Tufano e la riconferma di Cifani

Tanti movimenti in casa Albanova. La compagine casertana rinforza ulteriormente la propria compagine in vista della nuova stagione calcistica, l'ultima ufficialità riguarda l'ingaggio del centrocampista classe 1984 Marco Tufano e riconferma nella propria rosa del bomber Fabio Cifani.

Ecco i comunicati ufficiale dell'Albanova che annunciano l'arrivo di Tufano e la conferma di Cifani:

«L'Albanova Calcio rende noto il tesseramento per la stagione 2019/2020 del calciatore Marco Tufano. Centrocampista classe 1984, Tufano nelle ultime due stagioni ha militato in serie D con Frattese e Granata. In carriera vanta 132 presenze tra serie C1 e C2 ed ha vestito, tra le altre, le maglie di Pistoiese, Latina, Avellino, Benevento, Paganese e Casertana. La Società porge a Tufano il più caloroso benvenuto, auspicando di condividere le migliori soddisfazioni sportive».

«L'Albanova Calcio rende noto il rinnovo dell'accordo per la stagione 2019/2020 con Fabio Cifani. Arrivato nel mercato di dicembre dello scorso anno, l'attaccante ha uno score di sei gol e cinque assist in tredici presenze con la maglia biancazzurra, e si è contraddistinto per l'atteggiamento esemplare di sacrificio e professionalità dentro e fuori dal campo. La Società è felice di poter contare su Fabio anche nel prossimo campionato».

